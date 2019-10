Edition de 7h du 24 octobre

Au sommaire:



. Il n'y aura pas d'accord avec France Nature environnement sur la charte régionale d'épandage de pesticides. L'association écolo voudrait que les règles soient plus stricte que celle de la charte nationale. Une position incompatible avec les propositions des agriculteurs. Vous entendrez les deux camps en début de journal.



. La 11ème édition de l'opération "Le jour de la Nuit" aura droit à deux soirées cette année aux Ponts-de-Cés. Ce sera le cas demain avec une soirée d'observation du ciel. Un événement de sensibilisation qui lutte contre la pollution lumineuse, néfaste pour les espèces et les écosystèmes. Plus d'explications tout à l'heure.