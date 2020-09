Edition de 7h du 24 septembre

Au sommaire :



. Plus de sept-cent-soixante contrôles et près de huit-cente-mille euros, voilà le résultat de la campagne anti-fraude au chômage partiel lancée par le gouvernement. Tout en sachant que la moitié de ces contrôles sont toujours en cours. Usurpation d'identité ou encore salariés fictifs, vous l'entendrez, les fraudeurs sont souvent très inventifs.



. C'est bientôt le début d'Octobre rose. Cette campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein est d'autant plus importante cette année puisque le nombre de dépistage s'est effondré pendant la période de confinement. Présentation tout à l'heure.