Edition de 7h du 25 novembre

Au sommaire:



. Viticulteurs, maraîchers ou encore horticulteurs, ces métiers ont de plus en plus de mal à recruter et fidéliser leurs saisonniers. Un problème tellement important que le réseau "Saisons en Anjou" organisait vendredi dernier une demi-journée dédiée à conseiller et orienter les professionnels du secteur pour atténuer cette tendance.



. L'autre sujet de ce journal est également lié à un problème de recrutement. La CAPEB 49, la confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment en Maine-et-Loire, a présenté ses résultats il y a quelques jours. Le carnet de commande est plein, mais les entreprises peinent à trouver de la main d'œuvre, ce qui entraîne notamment des retards de chantiers.