Edition de 7h du 26 février

Au sommaire:



. Aujourd'hui, nous célébrons le mercredi des cendres. Le commencement de cette période de Carême. Le père Denis Richard, curé de l'église Sainte-Bernadette à Angers nous a réexpliqué le sens du Carême et de ce geste symbolique d'imposition des cendres.



. Dans la deuxième partie du journal, nous ferons un zoom sur l'association "La maison de Marthe et Marie". Elle vient en aide aux jeunes femmes enceintes en situation de précarité. Plus concrètement, elle propose une colocation solidaire entre ces femmes en difficultés et d'autres jeunes femmes volontaires.