Edition de 7h du 26 mars

Au sommaire:



. L'université d'Angers se mobilise pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Depuis plus d'une semaine, professeurs et élèves sont à pied d'oeuvre pour fabriquer une solution Hydro-alcoolique. Seulement, pour faire face à la pénurie, l'un des responsables appelle les entreprises de spiritueux à prendre le relais.



. S'entraîner quand on est sportif de haut niveau et confiné à la maison, ce n'est pas une mince affaire. La nageuse Angevine Claire Supiot, vous l'entendrez, pour garder la forme a bien été obligée de s'adapter.