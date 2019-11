Edition de 7h du 27 novembre

Au sommaire:



. Les étudiants angevins ont manifesté hier à Angers contre la précarité de leur statut. Le problème principal pour eux, dans la capitale de l'Anjou, concerne le manque de logements. Vous entendrez les témoignages de plusieurs étudiants en début de journal.



. Aujourd'hui à 14h, le CLIC Nord Est Anjou et l'association Eval'Loire organisent une conférence sur les seniors au volant à Seiches-sur-le-Loir. Une rencontre pour dépasser les préjugés et donner des solutions aux personnes âgées qui ne peuvent ou ne veulent plus conduire.