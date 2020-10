Edition de 7h du 27 octobre

Au sommaire :



. Philippe Chalopin est le nouveau président de l'association des maires de Maine-et-Loire. Il nous a parlé des prioritées de son mandat. De la crise sanitaire bien évidemment, mais aussi de question de décentralisation et de rapprochement entre communes et département.



. La ville d'Angers se porte au secours de ses clubs de football amateurs. Certains d'entre eux n'arrivent pas à se stabiliser. Les questions de bénévolats et d'infrastructures seront au cœur des prochains états-généraux du football amateur.