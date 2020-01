Edition de 7h du 28 janvier

Au sommaire:



. Permettre aux personnes agées de rester chez elles plutôt que les placer en maison de retraite, c'est le but de Vyv@dos. Un nouveau dispositif test lancé prochainement dans le Saumurois. Le but, réussir à allier tous les services aux personnes agées et faciliter les échanges entre tous les acteurs.



. Jusqu'à vendredi, les salariés et non-salariés agricoles peuvent participer aux élections de la Mutualité Sociale Agricole, leur régime de protection sociale. Ils doivent choisir leurs délégués cantonaux, mais quel est le rôle de ces élus ? Réponse en deuxième partie du journal.