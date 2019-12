Edition de 7h du 3 décembre

Au sommaire:



. Comment remplacer la cigarette? La question se pose pour tous les buralistes de france. Les ventes diminuent et la prochaine augmentation du prix du paquet devrait accélérer cette dynamique. Jean-Philippe Pérot est buraliste à Cholet et il a fait son choix: le remplaçant du tabac s'appelle la cigarette électronique.



. Plus féminin, plus réduite, les promotions de la légion d'honneur ont adopté de nouvelles règles. Vous entendrez les explications de l'ancien préfet Rémi Thuau, président de la section de Maine-et-Loire de la société de la légion d'honneur.