Edition de 7h du 3 juin

Au sommaire :



. Les temps sont durs pour la filière équine en France. C'est ce qui ressort des premiers résultats d'une enquête nationale de l'IFCE, l’Institut français du cheval et de l’équitation, basé à Saumur. Dans le secteur, le chiffre d'affaire des centres équestres ou des entraîneurs de chevaux ont chuté de près de 80%. Plus de détails en début de journal.



. Dans la deuxième partie de cette édition, rencontre avec Christelle Delouche. Elle a été élue il y a quelques jours présidente de la Capeb 49, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment en Maine-et-Loire. Un mandat qui débute dans un contexte assez difficile pour tout son secteur.