Edition de 7h du 30 septembre

Au sommaire:



. Des logements dédiés aux migrants LGBT à Angers? Mauvaise idée sur le fond et dans la forme pour l'association Quazar un centre lesbien, gay, bi et trans local. Problèmes d'intégration, de stigmatisation, le porte-parole de Quazar Bernard Moreau nous a fait une liste les principaux reproches qu'il fait à cette nouvelle structure.



. Le 6 octobre prochain, ce sera le jour de la manifestation contre le projet de loi bioéthique et la PMA sans père. En Anjou, les opposants s'organisent. Vous entendrez en deuxième partie de journal Gaëtan de la Rousserie, référent de la manif pour tous dans le Maine-et-Loire qui détaille l'organisation prévue pour dimanche.