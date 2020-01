Edition de 7h du 31 janvier

Au sommaire:



. Y aura t-il ou non un nouveau collège public à Beaupréau? Un collectif de parents s'inquiète de voir ce projet repoussé et accuse le président du département de favoriser l'enseignement catholique. Christian Gillet l'assure, les premières études à ce sujet commenceront à la rentrée prochaine.



. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine-et-Loire organise ce soir à Angers la 7ème nuit de l'orientation. Un sujet qui est aussi devenu une des priorités de la région qui vient d'inaugurer une maison de l'orientation à Cholet. Vous entendrez André Martin, Vice-président du conseil Régional en charge de l’emploi nous parler de la feuille de route des Pays de la Loire à ce sujet.