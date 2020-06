Edition de 7h du 4 juin

Au sommaire :



. Il est trop tard désormais pour s'inscrire au second tour des élections municipales. La date limite était fixée mardi soir. Pour les candidats, il faut encore attendre la validation officielle du ministère de l'Intérieur mais toutes les listes prétendantes dans les neuf communes de l'Anjou sont connues. On fera le point sur la situation en début de journal.



. Plusieurs syndicats ont appelé le personnel soignant à la grève aujourd'hui. Ils réclament plus de moyens au gouvernement et font pression pour que le "Ségur de la santé" aille dans ce sens. Vous entendrez Emmanuel Dubourg, secrétaire général de Force ouvrière au CHU d’Angers tout à l'heure.