Edition de 7h du 4 septembre

Au sommaire:





. Qui dit rentrée des classes dit bien sur école pour les accueillirs. De nombreux investissements ont été fait cette année dans plusieurs collèges de l'Anjou. Le plus significatif d'entre eux, c'est celui de Durtal. Cinq des six bâtiments de cette école seront totalement reconstruits pour en faire un collège le plus moderne possible.



. Il n'y a pas eu de musique le week-end dernier à La Pommeraye. Avec l'annulation du festival City Trucks en début de mois et la liquidation judiciaire de la société organisatrice la semaine dernière, ils ont été beaucoup à se retrouver le bec dans l'eau après avoir réservé leur place pour cet évènement. Nous ferons le point avec maître Jean-Pierre Bougnoux, avocat au barreau d'Angers sur les suites possibles de l'affaire.