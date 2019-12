Edition de 7h du 5 décembre

Au sommaire:



. C'est jour de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui dans toute la France. Une grève qui va paralyser les transports, bloquer les écoles et concerner avocats ou encore policiers. On fera le point en début de journal sur ce qui concrètement va fonctionner, ou non en Maine-et-Loire.



. Nous nous intéresserons aussi au sort des mères de famille dans cette réforme des retraites. Elles pourraient voir leur situation se dégrader fortement avec ce projet de loi. C'est en tout cas ce qu'affirme Jean Joseph Bodet, membre des associations familiales catholiques de Nantes et membre du bureau national des AFC.