Edition de 7h du 5 juin

Au sommaire :



. Nous ferons le point sur les chiffres du chômage dans le département. Rendu publique il y a une semaine environ, ils ne sont pas bon du tout comme on pouvait s'y attendre. Dans la région, le nombre de chômeurs a augmenté de plus de 30%. Vous l'entendrez, pour le Maine-et-Loire c'est un peu moins catastrophique.



. Quel a été l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur le marché immobilier dans le département ? C'est la question que nous avons posé à Anthony Bernard, président de la FNAIM Anjou-Maine. Selon lui, pour l'instant, cet effet se ressent plus nettement dans le marché locatif à Angers, déjà dans une situation très tendue avant la crise.