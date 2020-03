Edition de 7h du 5 mars

La liste Angers écologique et solidaire dans la tourmente, à dix jours des municipales. Un deuxième colistier d’Yves Aurégan, membre des Jeunesses communistes, est cette fois-ci accusé de viol.



A propos des municipales, RCF Anjou organise un débat ce soir à Cholet.

Six candidats briguent le fauteuil de maire, dont le sortant Gilles Bourdouleix.

Parmi les sujets qui divisent, le projet de stade de football.



Elles devaient manifester ce jeudi à Angers, c’est annulé à cause du coronavirus. Mais les personnes handicapées réclament toujours un revenu digne et qui ne dépende pas de celui de leur conjoint. Adeline touche moins de 500 euros d’allocation par mois, car son conjoint gagne trop aux yeux de l’Etat. « Quand on est handicapé, on n’a pas le droit d’être en couple ! » dénonce cette Angevine.