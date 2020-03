Edition de 7h du 6 mars

Plus de 50 000 euros de pertes et le moral dans les chaussettes. C’est le bilan pour l’organisateur du salon des sports mécaniques. Il devait se tenir ce week-end à Angers, mais il est annulé à cause du coronavirus.



La campagne du Denier de l’Eglise sera lancée ce dimanche en Anjou. Il s’agit de collecter des dons pour payer les 380 prêtres et laïcs au service du diocèse d’Angers. L’an dernier, la collecte a levé deux millions d’euros. Il en faudrait presque le double, nous dit l’économe du diocèse.