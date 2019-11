Edition de 7h du 6 novembre

Au sommaire:



. Le département de Maine-et-Loire lance son mois de la citoyenneté. ça commence après-demain. Une série d'actions itinérantes baptisé "Place aux citoyens" va voir le jour. Expositions, café avec les élus ou conférences, le conseil départemental souhaite voir plus d'engagement chez les citoyens d'Anjou.



Raymond Kopa est à l'honneur dans une nouvelle bande dessinée signée Gérard Berthelot. L'auteur a voulu retracer le parcours incroyable de ce footballeur star mondiale qui a commencé sa carrière au SCO d'Angers. Une BD qui s'est intéressé à l'homme qu'il était et non pas uniquement à son parcours de sportif.