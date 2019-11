Edition de 7h du 7 novembre

Au sommaire:



. C'est aujourd'hui que le Secours Catholique dévoile son rapport statistique annuel national sur la précarité. En Maine-et-Loire, le constat semble être le même que dans les autres départements, le profil des personnes fragilisées est de plus en plus varié.



. Si comme moi, vous vous demandez simplement ce que vous allez manger à midi, certains vont beaucoup plus loin. Yannick Roudaut est un ex-journaliste financier reconverti dans le développement durable qui imagine ce qu'il pourrait se passer en 2040. Nous l'avons rencontré avant la conférence qu'il donnera ce soir à Cholet à ce sujet.