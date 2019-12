Edition de 7h du 9 décembre

Au sommaire:



. Les finances du département de Maine-et-Loire vont mieux! C'est en tout cas ce qu'affirme son président, Christian Gillet. Le budget pour 2020 sera débattu aujourd'hui lors d'une session plénière du Conseil départemental. La majorité a déjà prévu d'investir dans les collèges et d'assumer plus de dépenses pour les pompiers.



. Les Républicains soutiendront Christophe Béchu aux prochaines élections municipales à Angers. Le maire sortant n'est plus encarté au parti de droite mais travaille toujours avec des élus issus du mouvement. C'est une des raisons qui ont poussé Stéphane Piednoir, président de la fédération départementale du parti Les Républicains à officialiser ce soutien, vous l'entendrez tout à l'heure.