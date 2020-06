Edition de 7h du 9 juin

Au sommaire :



. Vous avez jusqu'à samedi pour participer à la consultation lancée par la Chambre régionale d'agriculture concernant la charte départementale sur l'épandage des pesticides. Un sujet qui divise toujours autant associations et agriculteurs. Les premiers veulent plus d'engagements, les seconds assurent ne pas pouvoir faire beaucoup plus. Présentation en début de journal.



. Chômage partiel, baisse d'activité, voir arrêt complet, l'épidémie de Covid-19 a signifié une baisse considérable de revenus pour de nombreuses professions. Constatant de nombreux impayés de loyers ou de factures d'électricité par exemple, le département de Maine-et-Loire a décidé de lancer un Fonds de solidarité logement exceptionnel. Explications tout à l'heure.