Edition de 7h du mardi 11 juin

Au sommaire:



. L'établissement français du sang lance un appel au don. A l'approche de la journée mondiale du don du sang, les réserves sont basses et doivent être rechargées avant l'été. Nous ferons le point sur la situation avec Caroline Lacour, médecin à la maison du don d'Angers.



. Retour sur la fête de la Pentecôte qui a eu lieu ce week end. Des dizaines de personnes ont été confirmés à la cathédrale Saint Maurice. Une messe célébrée par Monseigneur Delmas. Nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre eux.



. Un coup d'oeil rapide sur la météo, ce matin le temps est aux éclaircies, une situation qui va changer à la mi-journée. des pluies et des orages sont prévus cet après midi sur l'Anjou. Prévoyez 9 à 14° ce matin et jusqu'à 16° dans la journée.