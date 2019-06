Edition de 7h du mercredi 12 juin

Au sommaire:



. Le Maine-et-Loire a officiellement un préfet à sa tête. René Bidal a pris ses fonctions hier en remplacement de Bernard Gonzalez et à pu présenter à RCF Anjou la vision précise qu'il a de son poste.



. On parlera un peu de sport et de la performance de l'Angevin Nicolas Mahut à la dernière édition de Roland Garros. Cette édition 2019 étant terminée, qu'attend t-il du reste de la saison?