Edition de 7h du mercredi 5 juin

Au sommaire:



. Le pape a appellé l'Eglise catholique à changer de regard sur les divorcés et remariés dans son encyclique Amoris Laetitia. Dans ce sens, le service famille et la pastorale Sedire 49 organise une journée de partage autour de ce thème. Le père Guy de Lachaux, qui accompagne depuis des années des personnes justement divorcés ou remariés nous a parlé de cette nouvelle volontée du pape François.



. On parlera également de sport avec le culb de Cholet basket qui a officialisé hier la signature du nouveau contrat de deux ans de son entraineur, mais aussi le changement de président. Jérôme Marignac remplace Didier Barré à la présidence. Il nous a parlé de sa priorité dans le développement du club.