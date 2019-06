Edition de 7h du vendredi 14 juin

Au sommaire:



. C'est officiel, le diocèse d'Angers a publié les nominations dans la paroisse et les services diocésains depuis hier midi. Nous ferons le point sur les principaux changements en début de journal.



. La 2ème nuit du handicap est organisée demain dans 24 villes de France. A Angers ce sera place Saint Eloi à partir de 16h. L'occasion de mettre en avant les talents des personnes en situation de handicap ou tout simplement partager sa bonne humeure et son enthousiasme. Damien Lutz, l'un des organisateurs nous en dira un peu plus sur cet évènement.