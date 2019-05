Edition de 7h du vendredi 31 mai

Au sommaire ce matin :



Se loger à Angers, voilà qui relève de plus en plus du défi que de la simple formalité. Les prix augmentent, les demandent explosent. Nous ferons le point sur les raisons decette flambée.



Bien manger à la cantine, c'est possible! Le département, la chambre d'agriculture et l'association des maires ont signés une charte dans ce sens mercredi. La moitiée des produits utilisés devront être locaux en 2020. Certains sont déjà des bons élèves, notamment le collège Chevreul à Angers.



Un coup d'oeil rapide sur la météo, de la brume ce matin mais le soleil devriat vite prendre le dessus. COté température, prévoyez 12 à 20° ce matin et jusqu'à 26 cet après midi.