Edition de 7h du vendredi 7 juin

Au sommaire:



. Fin de la grève hier pour les salariés de 6 Ehpad. La rencontre à Angers entre les syndicats et la direction a débouché notamment sur des créations de postes. Une décision nécessaire pour les salariés qui n'en pouvaient plus, vous entendrez leurs témoignages en début de journal.



. Pour fêter les 70 ans du Festival d'Anjou qui commence lundi prochain, un livre retraçant toute son histoire va sortir. Images d'archives et témoignages garniront les pages de cet ouvrage. Cinq auteurs se sont attelés à le remplir. Olivier Piat, est l'un d'entre eux, il nous en parlera tout à l'heure.