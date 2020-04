Edition de 8h du 10 avril

Au sommaire :



. Ils devaient être baptisés dans la nuit de Pâques. Les 37 catéchumènes du diocèse d'Angers vont finalement devoir attendre un peu plus longtemps à cause de l'épidémie de Coronavirus. Une épreuve qui, passé la déception des prmières minutes, les a finalement fortifiés.



. Pour de nombreux clubs de sport, le confinement sonne comme une double peine. Sanction sportive et économique. C'est le cas pour le club de basket féminin d'Angers, l'UFAB 49. La fédération a décidé d'annuler le championnat. Son entraineur prend malgré tout cette décision avec philosophie.