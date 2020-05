Edition de 8h du 12 mai

Au sommaire :



. Le retour à l'école est désormais possible pour les jeunes élèves de Maine-et-Loire. Certaines écoles rouvrent en effet aujourd'hui. La grande question est désormais de savoir si les parents veulent ou peuvent y envoyer leurs bambins. Et bien les avis divergent en Anjou, vous l'entendrez en début de journal.



. Comme dans de nombreux départements français, confinement a malheureusement rimé avec violence conjugale. Certaines associations ont dû faire face à une hausse importante des demandes d'aides de femmes violentées. Plus problématique, les nouveaux dispositifs de signalement n'ont pas été d'une grande utilité.