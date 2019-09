Edition de 8h du 12 septembre

Au sommaire:



. Le 8ème congrès international du bâtiment durable se tient à Angers jusqu'à demain. Un rassemblement qui doit servir à construire les villes du futures, celles qui vont faire face aux pics de chaleurs de plus en plus important. Laurent Rossez, l'un des organisateurs de cet évènement nous a parlé des enjeux de ce congrès.



. Quatorze livres à lire en dix semaines : c'est la mission donnée aux élèves d'une classe de première du lycée Saint-Martin d’Angers. Ils participent au jury du prix Goncourt des Lycéens. Ils sont les seuls dans la région à en faire partie, et certains ont déjà commencé leur marathon.