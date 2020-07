Edition de 8h du 13 juillet

Un Angevin au Ceser, le conseil économique, social et environnemental des Pays-de-la-Loire. Il s’agit de Jean-Baptiste Lalanne, co-président de la FCPE, la 1ère fédération de parents d’élèves dans notre département. Rencontre en début de journal.



Deux blindés de la campagne de France de 1940 -les deux derniers roulants au monde- appartenant au musée des blindés de Saumur seront présents aux commémorations du 14 juillet à Paris demain. Découverte dans ce journal.



Et puis du côté du ciel, grand soleil sur tout le département aujourd’hui. Pas une goutte de pluie à prévoir. Il fera jusqu’à 27 degré au plus chaud de la journée