Edition de 8h du 13 mars

Au sommaire:



. Crèches, écoles ou encore universités de France et d'Anjou vont toutes fermer leurs portes lundi. Le président de la République Emmanuel Macron l'a annoncé solennelement hier soir. Les élections municipales, elles, sont maintenues et le maire de Cholet l'assure, tout a été fait pour qu'il n'y ai aucun risque pour les électeurs.



. Cent-quarante spécialistes de la santé et de la sécurité au travail étaient réunis hier à Angers pour les cinquièmes rencontres de la prévention. Des risques désormais intimement liés à l'apparition des nouvelles technologies.



. Nous parlerons aussi de sport avec l'annulation de dernière minute en hockey sur glace du match des dogs de Cholet qui devait se jouer ce soir. Le président du cllub, Rodolphe Instaby demande à sa fédération de réfléchir à une annulation de la fin de la compétition.