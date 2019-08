Edition de 8h du 14 août

Au sommaire:



. Demain, je ne vous apprend rien, c'est l'Assomption. Et pour cette grande fête, un pélerinage marial est prévu. Départ d'Angers, destination: le sanctuaire de Béhuard. L'un de ses organisateurs, Jean-François Delochre nous en dira un peu plus sur le parcours.



. Depuis le 27 juillet dernier, la balade du Roi René à Angers illumine tous les soirs les murs du château de la ville et propose des spectacles tous les samedis. Nous avons rencontré hier quelques spectatrices qui profitent des dernières représentations.