Edition de 8h du 15 avril

Au sommaire :



. Si tout se passe bien, nous en sommes à la moitiée de notre période de confinement. Un temps compliqué pour de nombreuses professions ou encore de familles. Pour les parents céllibataires, les difficultées sont encore plus criante. Il leur est même aujourd'hui compliqué de simplement faire leurs courses; Témoignage en début de journal.



. Visiter le Muséum des sciences naturelles d'Angers via un jeu vidéo, c'est désormais possible. Deux séances sont organisées toutes les semaines et pour l'instant ça marche, elles sont complètes. Une initiative qui n'attire pas forcément que des angevins.