Edition de 8h du 15 juillet

Dans le cadre du « Ségur de la santé », un accord a été trouvé entre le gouvernement et les syndicats. Une hausse de salaire de 183 euros a été acté. « Un compromis acceptable » pour FO mais qui ne satisfait pas du tout la CGT santé qui a refusé de signer. Réactions des deux représentants locaux des deux syndicats.



Afin de faire vivre culturellement et spirituellement la cathédrale d’Angers et son palais épiscopal, une série d’animations est prévue tout au long de l’été mais aussi durant l’année qui vient. Le fruit du travail du tout nouveau Centre d’art sacré de la cathédrale Saint-Maurice qui vient d’être créé. Présentation tout à l’heure.



Et enfin du côté du ciel, soleil très voilé sur l’ensemble de l’Anjou. Avec au sud de Cholet à Saumur, une forte couverture nuageuse. Coté température, comptez en ce moment même 17 à 18 degrés.