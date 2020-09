Edition de 8h du 15 septembre

La quatorzaine sera réduite à sept jours pour les personnes touchées par le Covid-19. Prise par le gouvernement pour rendre plus acceptable cette période d’isolement, cette décision semble pertinente aux yeux du Docteur Valérie Delbos, infectiologue au CHU d’Angers, puisque le malade est contagieux pendant six jours après l’apparition des premiers symptômes.



Elle a déjà séduit 15 000 clients avec ses jouets en plastique recyclé. Lancée il y a dix mois entre Nantes et Angers, l’entreprise Les Mini Mondes n’a pas souffert de la crise liée au Covid-19, bien au contraire. Elle vend sur internet et les parents cherchaient des jouets pour occuper leurs enfants pendant le confinement.