Edition de 8h du 16 décembre

Au sommaire:



. Le tribunal de grande instance d'Angers et les tribunaux d'instance d'Angers et Cholet vont bientôt être regroupés en une seule entité: le Tribunal judiciaire d'Angers. Le gouvernement veut ainsi simplifier les procédures pour les citoyens. Explications en début de journal.



. Une partie des plus de trois kilomètres d'archives de la ville d'Angers va bientôt déménager. Les plus anciennes vont passer du sous-sol de l'Hôtel de ville à l'ancien RU du jardin des Beaux-Arts. Vous l'entendrez, certaines pièces exceptionnelles demandent un traitement particulier.