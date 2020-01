Edition de 8h du 16 janvier

Au sommaire:



. Nous vous en avons parlé ces derniers jours. Cinq médecins du CHU d'Angers menacent de démissionner si la ministre de la santé n'accorde pas plus de moyens aux hôpitaux publics. Régis Coutant est l'un d'entre eux. Vous entendrez ses explications en début de journal.





. Le début du festival de cinéma "Premiers Plans" d'Angers c'est demain ! Cette année, Juliette Binoche présidera le jury des longs métrages. Des films de jeunes auteurs qui sont le plus souvent assez éloigné de la science-fiction et plutôt ancré dans le réel comme nous l'a confié Claude-Eric Poiroux, le délégué général du festival.