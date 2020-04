Edition de 8h du 17 avril

Au sommaire :



. L'impact économique de l'épidémie du Covid-19 se ressent et se mesure déjà pour de nombreuses professions. Plusieurs études ont déjà livrées une photographie des secteurs les plus touchés par cette crise. Le point sur cette situation en début de journal.



. Le couvre-feu à Cholet est prolongé au moins jusqu'au 11 mai prochain. Il est donc interdit de sortir de chez soi entre 21 heure et 5 heure du matin. Certaines associations choletaises aimeraient que cette période particulière soit l'occasion de réduire les éclairages publics au milieu de la nuit.