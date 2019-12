Edition de 8h du 18 décembre

Au sommaire:



. Retour sur les manifestations contre la réforme des retraites hier en Maine-et-Loire. Les opposants ont défilé dans les rues de Segré, Saumur, Cholet et Angers avec de nouveaux arrivants dans leurs rangs. Les adhérents de la CFDT, Unsa et Fage ont rejoint les cortèges. Reportage en début de journal.



. Les élèves des Arts et métiers d'Angers se sont tranformés en père Noël le temps d'une journée la semaine dernière. Une trentaine d'entre eux ont fait appel à la générosité des passants pour soutenir les Pères Noëls Verts du Secours populaire. Des étudiants heureux de donner du temps pour une bonne cause.