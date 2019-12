Edition de 8h du 19 décembre

Au sommaire:



. Créer un élan citoyen, c'est la volonté du collectif "Angers citoyenne et populaire", une des trois listes de gauche aux prochaines élections municipales à Angers. France Insoumise, Gauche Républicaine et socialiste et Parti animaliste ont organisé des assemblées pour permettre aux angevins de constituer leur programme. Explications en début de journal.



. Cinquante ans après, ils sont de retour à l'église Saint-Joseph d'Angers. Eux, ce sont cinq tableaux qui dormaient depuis des dizaines d'années dans les réserves du musée des Beaux-Arts. Des œuvres qui ont d'abord dû être restaurées avant de pouvoir retrouver leur place.