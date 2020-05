Edition de 8h du 19 mai

Au sommaire :



. Les élèves de 6ème et 5ème ont fait, pour une partie d’entre eux, leur retour en classe hier. Une reprise un peu particulière puisqu’il leur faut maintenant effectuer tout un protocole avant de pouvoir rentrer en classe. Reportage au collège Claude Debussy à Angers.



. Marc Laffineur jette l’éponge. Le maire sortant d’Avrillé a décidé de se retirer de la vie politique et cèdera sa place quoiqu’il arrive lors du second tour des élections municipales. Vous entendrez ses explications tout à l’heure.



. L’un des nombreux impacts du confinement concerne les malades, non pas du Covid-19, mais d’autres pathologie. Par peur d’être infecté, ils sont nombreux à ne pas s’être rendu à l’hôpital pour se faire dépister. Une situation qui inquiète notamment l’Institut Cancérologique de l’Ouest.