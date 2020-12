Edition de 8h du 1er décembre

Au sommaire :



. La moitié des salariés de l'entreprise Catimini, basée à Saint-Macaire-en-Mauges, vont passer à la trappe. Le groupe qui possédait la marque de prêt-à-porter pour enfant, a été placé en redressement judiciaire et découpé entre plusieurs repreneurs. Celui de Catimini prévoit donc une importante réduction d'effectif. Le point en début de journal.



. L'Université d'Angers participe aujourd'hui à la journée internationale du don. Une journée organisée par et pour des étudiants qui se retrouvent dans une situation économique et morale compliquée après les différents confinements. Collecte de dons, site internet créé pour l'occasion, nous partirons à la découverte de ce "Giving Tuesday" tout à l'heure.