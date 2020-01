Edition de 8h du 2 décembre

Au sommaire:



. Non à la charte sur les pesticides et la sécurité des riverains. C'est la réponse donnée par plusieurs associations de la région en décembre dernier. Pour Pierre Guillaume, de l'UFC Que Choisir des Pays de la Loire, signer n'aurait servi à rien.



. Adieu 2019, bonjour 2020, une nouvelle année commence et avec elle de nombreux changements. Smic, cigarettes ou autres, nous feront un rapide tour d'horizons des évolutions prévues pour nous en France ou dans le département cette année.