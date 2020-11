Edition de 8h du 2 novembre

De quelle manière voulons nous promouvoir la paix ? C'est la question qui se pose deux semaines après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Pour notre évêque, Monseigneur Emmanuel Delmas, il est nécessaire de réfléchir sur les limites à fixer à notre notion de liberté d'expression.





Une invention ingénieuse, une roue motorisé à fixer sur un fauteuil roulant. Un dispositif destiné à faciliter les déplacements pour les personnes handicapés, et surtout, éviter de gros efforts à leur accompagnant.





Du côté du ciel, ce sera ciel gris et pluie pour ce matin avec pas mal de vent également. Un peu plus de soleil dans l'après midi et des températures très douces aujourd'hui puisqu'il fera 18° dans la matinée mais on ne dépassera pas les 19 aujourd'hui.