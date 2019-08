Edition de 8h du 20 août

Au sommaire:



. Le monde associatif français est-il en crise? C'est ce qu'on pourrait penser en regardant la dernière élection du président des vins de Saumur, Guillaume Reynouard, élu sans avoir été candidat. Un engagement qui est pourtant plus qu'enrichissant selon le nouveau président que nous avons rencontré chez lui, au Puy Notre Dame.



. Comme tous les ans, les refuges de la SPA on fait le plein cet été. Un phénomène qui n'est pas uniquement dû aux abandons sauvages. Nous sommes allés à la rencontre des chiens et chats du refuge de l'espérance de Cholet.