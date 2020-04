Edition de 8h du 22 avril

Au sommaire :



. C'est un dilemne qui s'est posé à de nombreux français de l'étranger ces dernières semaines. Devaient-ils ou non accepter un rapatriement en France ? Plusieurs angevins étaient en mission dans la monde avec la Délégation catholique pour la coopération dont Bastien Lallier, ancien rédacteur en chef d'RCF Anjou. Parti au Tchad, il a décidé avec sa famille de rentrer en Maine-et-Loire il y a un mois.



. Se procurer des quernons d'ardoises, de la soupe angevine ou de la tomme angevine bien de chez nous via internet, c'est désormais possible. La marque de territoire "Produit en Anjou" a décidé, il y a un peu plus de deux semaines, de créer son drive pour soutenir son réseau d'entreprises locales. Une initiative qui a rapidement séduit les internautes.