Edition de 8h du 22 septembre

Au sommaire :



. La fin est proche pour l'usine Schneider Electric de Saumur. La direction a décidé de la fermer l'an prochain. Plus de soixante-dix postes vont être supprimés ou délocalisés. Une décision qui, vous l'entendrez, n'a pas forcément étonné les syndicats locaux.



. Le Medef Anjou et l'armée ont signé hier une charte de coopération. Une première dans le département. Elle servira à faciliter les relations entre l'armée, deuxième employeur en Anjou et le monde de l'entreprise. Nous ferons le point sur cet accord avec Bertrand Schaupp, président du Medef Anjou tout à l'heure.