Edition de 8h du 23 août

Au sommaire:



. Le Jour J approche et rien ne semble pouvoir faire dévier les dirigeants du Géant Casino de la Roseraie à Angers. Le magasin ouvrira bien ses portes pour la première fois le dimanche après-midi ce week-end grâce à des caisses automatique. Les salariés, pour faire monter la pressions ont décidé de se rassembler à 11h le jour même devant l'établissement.



. Demain commence le festival musique vin et patrimoine à Savennières. Une 9ème édition qui au départ n'était qu'une académie de musique baroque pour les jeunes angevins. L'une des co-organisatrice, Evelyne de Pontbriand nous en dira un peu plus sur le programme de cette année.